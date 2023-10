Czerwona kartka dla ludzkości. Krakowski reżyser Piotr Biedroń debiutuje filmem science-fiction "W nich cała nadzieja"

„W nich cała nadzieja" opowiada historię Ewy, która w rzeczywistości postapokaliptycznej walczy nie tylko o przetrwanie, ale i zmaga się z dotkliwą samotnością. Pewnego dnia przez absurdalną sytuację wchodzi w konflikt ze swoim jedynym towarzyszem - Robotem. Zaczyna się wówczas prawdziwa walka o życie z maszyną, wyposażoną w sztuczną inteligencję, która dla Ewy, staje się większym zagrożeniem niż otaczający świat.

„W nich cała nadzieja” to pełnometrażowy debiut fabularny Piotra Biedronia. Do tej pory specjalizował się on w tworzeniu produkcji krótkometrażowych i dokumentalnych, jak „Piękna robota” czy „PM 2.5”. Jest on również dyrektorem artystycznym odbywającego się od 2018 roku pod Wawelem co lato Green Film Festivalu. Krakowski reżyser sam napisał scenariusz swej pierwszej fabuły, a potem doprowadził do jej realizacji.