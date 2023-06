Czerwiec 2023 w Krakowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dziwne znaki przy drzwiach na klatkach schodowych w Krakowie. W ten sposób złodzieje oznaczają mieszkania. Sprawdź!”?

Przegląd maja 2023 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dziwne znaki przy drzwiach na klatkach schodowych w Krakowie. W ten sposób złodzieje oznaczają mieszkania. Sprawdź! Warto sprawdzić, czy na klatce schodowej obok Waszego mieszkania nie pojawiły się tajemnicze znaki. Jeśli tak, to lepiej poinformujcie o tym policję i sąsiadów. To mogą być znaki dla szajki złodziei, którzy planują okraść Wasze domy i mieszkania. Sprawdźcie, czy w Waszej okolicy są takie znaki! 📢 Paznokcie do pracy 2023. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 1.06.2023 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Koń by się uśmiał! Na takie ABSURDY trafili internauci w polskich sklepach i na ulicy - mamy zdjęcia! Co aż tak ich zaskoczyło? Sprawdź Koń by się uśmiał! Na takie absurdy natrafili internauci w polskich sklepach i na ulicy. Czy rzeczywistość która nas otacza, naprawdę potrafi spłatać takiego figla? Zerknij do galerii - zobaczysz tam zdjęcia wykonane na naszych ulicach czy w sklepach.

Prasówka czerwiec Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków czekał na to kilkanaście lat: w tym roku w końcu otwarcie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Forcie 52a "Łapianka" Na ten moment Kraków i jego mieszkańcy czekali kilkanaście lat: w tym roku w Forcie 52a "Łapianka" ("Jugowice") w końcu zacznie działać Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Remont zabytkowego obiektu przy ulicy Fortecznej budził kontrowersje ze względu na duże koszty inwestycji. Mówiono, że "Łapianka" to studnia bez dna. Co jednak istotne najwięcej pieniędzy wydano nie na sam remont cennego zabytku, a na budowę zupełnie nowych pomieszczeń, w których odbywać się będą m.in. wystawy, jak również konferencje.

📢 Kraków. Wehikuł czasu, królestwo szpejów i szklanych ryb. Giełda pod Halą Targową zaskakuje co niedzielę Nie ma chyba rzeczy, której na tym targu nie dałoby się znaleźć - łącznie z wypchanym kogutem, sędziwym kołowrotkiem, odznaką przodownika pracy, a nawet... ozdobną bramą wejściową kamienicy. Na giełdzie staroci pod Halą Targową na Grzegórzkach w niedzielę znów była okazja - nie tylko dla kolekcjonerów - do poszukiwania perełek i przedmiotów z duszą. 📢 Kraków. Świętowanie i sprawdzanie efektów zielonej metamorfozy ulicy Krupniczej Mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania z okazji zakończenia projektu Zielona Krupnicza - i do sprawdzania efektów tego przedsięwzięcia. Kiermasz lokalnych wystawców, atrakcje dla dzieci czy piosenki Teatru Bagatela - oto co znalazło się w programie trwającego w sobotę (27 maja) Święta ulicy Krupniczej. Wodociągi Miasta Krakowa podczas całej imprezy serwują kranowiankę, czyli wodę z miejskiej sieci, tym razem prosto z beczkowozu zaparkowanego na rogu ul. Krupniczej i Loretańskiej. Dodatkowo wodociągowa maskotka Kropelka częstuje krówkami i pozuje do wspólnych zdjęć. Święto trwa do godz. 16.

📢 Noc Klasyków wróciła do Krakowa. Zobaczcie jakie fury zjechały pod Tauron Arenę Odbyła się inauguracja kolejnego sezonu czwartkowych spotkań Krakowskich Klasyków Nocą przed Tauron Areną Kraków. Przy ulicy Lema w Krakowie pojawiło się wiele znakomitych pojazdów, rarytasów dla miłośników motoryzacji i historii motoryzacji. Samochody można było podziwiać zewnątrz i wewnątrz. Zobaczcie te cudeńka w naszej galerii. 📢 Po tych studiach i uczelniach zarabia się najlepiej. Absolwenci tych kierunków zaczynają nawet od ponad 10 tys. zł RANKING 25.05.2023 Maturzystom w ich życiowych wyborach, a dokładniej w wyborze kierunku studiów, a więc i szansy na określoną karierę zawodową, może pomóc ELA - system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Funkcjonuje on po to, by dawać rzetelną odpowiedź, jak absolwenci coraz liczniejszych kierunków i uczelni radzą sobie na rynku pracy. ELA monitoruje karierę byłych studentów na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zintegrowanej Sieci Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (POL-on). Sprawdziliśmy, po których studiach stacjonarnych absolwenci mogą liczyć na najwyższe zarobki już na starcie.

📢 Kinga Jędrzejczyk z Osieka zdobyła tytuł Miss Foto Małopolski. Zobaczcie jej piękne zdjęcia na Instagramie 25/05/2023 Kinga Jędrzejczyk z Osieka zdobyła tytuł Miss Foto Województwa Małopolskiego 2023. 23-lata znakomicie czuje się przed obiektywem aparatu, co doceniło jury konkursu. Finałowa gala konkursu odbyła się w w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia pięknej Kingi Jędrzejczyk na Instagramie. 📢 Kraków. Oleandry w ruinie. Tak zapuszczono Muzeum Czynu Niepodległościowego Prawie 200 eksponatów z Muzeum Czynu Niepodległościowego trafiło nieco ponad miesiąc temu do magazynów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Przed całkowitą dewastacją uratowane zostały cenne muzealia, ale w tragicznym stanie jest także sam budynek na Oleandrów 3. Tak wyglądały wnętrza muzeum prowadzonego przez Krystiana Waksmundzkiego tuż przed egzekucją postanowienia ministra kultury. 📢 Duża zmiana! Oszklony stadion Wisły Kraków już prawie gotowy na igrzyska europejskie ZDJĘCIA Do finiszu zbliżają się prace związane z przebudową Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie, który za niespełna miesiąc ma być areną ceremonii rozpoczęcia Igrzysk Europejskich 2023. W efekcie przeprowadzonych prac zmienił się przede wszystkim wygląd elewacji sportowego obiektu.

📢 Wypadek autobusu MPK pod Krakowem. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na podwórko, są osoby ranne W środę, 24 maja około godz. 8 doszło do wypadku autobusu MPK na ul. Słowiańskiej w Woli Zachariaszowskiej w gminie Zielonki. Kierowca autobusu linii 227 stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał na jedną z prywatnych posesji. Podróżowało nim 12 osób, w tym uczniowie na egzamin ósmoklasisty. 📢 Kraków. Pożar busa pod Jubilatem. Stanął w ogniu na przystanku Na przystanku "Jubilat" na al. Mickiewicza w Krakowie w ogniu stanął autobus przewożący ludzi. Brak informacji o osobach poszkodowanych w pożarze. Na miejscu są już zastępy straży pożarnej i policja, możliwe utrudnienia w ruchu. Przyczyny pożaru na razie są nieznane.

📢 Inez Ciałowicz z Krakowa z tytułem Miss Małopolski 2023. 23-letnia studentka architektury dzieli się swoimi zdjęciami na Instagramie 23-letnia Inez Ciałowicz z Krakowa zdobyła tytuł Miss Województwa Małopolskiego 2023. W jej ręce powędrowały także tytuły Miss Publiczności Woj. Małopolskiego, Miss Telewidzów Woj. Małopolskiego, a także Miss FRANTIC CLUB. Finałowa gala konkursu odbyła się w w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia 23-letniej studentki architektury na Instagramie.

📢 Moda damska w krypcie u ojców Pijarów w Krakowie. Była małopolska konserwator zabytków oburzona, a Pijarzy przepraszają Rozwieszone na murach, przysłaniające Jezusa Chrystusa na krzyżu, stojące tam, gdzie w Wielki Piątek wierni oglądają Grób Pański. Chodzi o sukienki i kostiumy kąpielowe, które jeszcze niedawno można było zobaczyć w krypcie krakowskiego kościoła pijarów w ramach wystawy krakowskiego projektanta i artysty: PLICH-a. Wystawy nie są tu niczym nowym, ale ta konkretna oburzyła byłą małopolską konserwator zabytków Monikę Bogdanowską, która skierowała w tej sprawie pismo do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. "Przekroczono krawędź, za którą jest już tylko ciemna czeluść". "Ponieważ wystawa wywołała zgorszenie, dlatego przepraszam" - oświadczył ojciec Józef Tarnawski SP, rektor Kolegium Zakonu Pijarów. 📢 Toskania niedaleko Krakowa? Oto Ponidzie. Niesamowite krajobrazy, atrakcje i zabytki. To idealne miejsce, by wyjechać na weekend! 23.05 Klimaty włoskiej Toskanii 60 kilometrów od Krakowa? Jak najbardziej! Wszystko za sprawą magicznej krainy zwanej Ponidzie. Przez wiele lat nieco zapomniana, teraz przeżywa swój renesans. Zdjęcia z tego zakątka Polski obiegają świat, a widokami pofałdowanych pól i zielonych pagórków zachwycają się tysiące osób. Myślicie, że przesadziliśmy z porównaniem Ponidzia do Toskanii lub czeskich Moraw? Obiecujemy Wam, że nie. Zanim wybierzecie się na wycieczkę odkrywać ten region, przeczytajcie i zobaczcie co ma do zaoferowania. Przedstawimy najciekawsze atrakcje, miejsca widokowe i zabytki. Podpowiemy Wam co warto zobaczyć i gdzie zrobić pamiątkowe zdjęcia, które uzyskają tysiące lajków. Jeśli zastanawiacie się, gdzie wyjechać na weekend, Ponidzie to świetny pomysł. Zaczynajmy!

📢 Dermatolodzy z Krakowa. Masz problemy ze skórą? Tych specjalistów polecają pacjenci. Nazwiska i adresy Kiedy nasza skóra zaczyna sprawiać problemy, udajemy się do dermatologa. Po jego pomoc szczególnie chętnie sięgamy latem i wiosną. Z dermatologiem można umówić się prywatnie, albo "na NFZ". Sprawdziliśmy. Którzy dermatolodzy są najlepsi pod Wawelem i cieszą się najlepszą opinią wśród pacjentów. 📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Za kulisami Pałacu Biskupiego w Krakowie 22.05.2023 Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Tak budowano hotel Forum. Jeden z najsłynniejszych hoteli w Krakowie! Zazdrościła nam go cała Polska Najsłynniejszy krakowski hotel budowano aż 11 lat. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1978 roku. Oficjalnie Hotel Forum został otwarty w 1989 roku. W owych czasach był jednym z najnowocześniejszych budynków w Krakowie. Zobacz archiwalne zdjęcia z budowy hotelu. 📢 Hutnik & Stomil w blasku rac. Kibice na meczu w Nowej Hucie. Zobaczcie zdjęcia Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn. Na trybunach było około tysiąc osób, a dla grup kibicowskich obu klubów, mających bardzo dobre relacje - tzw. mecz przyjaźni. Sympatycy Stomilu spotkanie oglądali nie z sektora dla gości, ale z trybuny od ul. Klasztornej, w towarzystwie kibiców Hutnika. Ci ostatni podczas pierwszej połowy odpalili race. Powtórka nastąpiła w końcówce meczu, co zostało poprzedzone ekspozycją baneru "Hutnik & Stomil w blasku rac". Te pirotechniczne pokazy zapewne spotkają się z jakąś reakcją PZPN... Na boisku był remis 1:1. Zobaczcie ZDJĘCIA Z TRYBUN po meczu Hutnik - Stomil, rozegranym 21 maja 2023 r.

