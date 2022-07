Czereśnie, wiśnie i maliny za półdarmo. Oto gdzie wybrać się na samozbiory w Małopolsce. Lista miejsc

Gdzie na samozbiory w Małopolsce? Lista jest coraz dłuższa

W powiecie bocheńskim można nazrywać borówek, a z limanowskiego za dosłownie grosze i chwilę pracy wyjedziemy z pełnymi koszyczkami wiśni. Powiat wadowicki natomiast zaprasza chętnych do samodzielnego zbierania malin i poziomek. Propozycji jest dużo więcej i to z całego województwa małopolskiego. Przejdź do galerii i sprawdź szczegóły ofert dotyczących samozbiorów.