Czego boją się dzieci podczas pandemii koronawirusa? Jak je wesprzeć? Wywiad z psychologiem dziecięcym Igorem Wiśniewskim

Wydaje się, że temat możliwych zagrożeń zdrowia i życia, lokujący seniorów na szczycie piramidy umieralności, zepchnął pozostałe – a przecież równie ważne problemy zdrowotne – na dalszy tor. Jednym z przykładów mogą być problemy emocjonalne dzieci, które nie radzą sobie w obliczu pandemii. Dla najmłodszych aktualny kryzys to coś nieznanego, nieokreślonego, niewidzialnego, przy czym na pewno owianego atmosferą grozy. Dzieci, tak samo jak dorośli, są codziennie narażone na odbieranie pełnych niepokoju komunikatów. Żyją w napięciu, stykają się z sytuacjami zagrażającymi ich zdrowiu, a nawet życiu. Poza tym z pewnością niepokoją się o swoich bliskich, w tym, nawiązując do seniorów, o ukochane babcie i dziadków.

JS: A co jeśli to rodzic jest pełen niepokoju?

Zamknięcie w czterech ścianach ma swoje niepodważalne plusy. Rodzice i dzieci mogą dzięki niej rozwijać pozytywne relacje. Izolacja może też oznaczać większą bliskość między domownikami oraz wyzwolenie kreatywności u członków rodziny. Niestety, istnieje też ciemna strona przebywania dorosłych i dzieci non stop w czterech ścianach. Najmłodsi są bardziej narażeni na przemoc domową.

JS: Epidemia będzie dla dzieci doświadczeniem, które wpłynie na całe ich późniejsze życie?

Na pewno epidemia jest bodźcem zakłócającym naszą równowagę emocjonalną, może pociągnąć za sobą szereg niekorzystnych reakcji. U osób doświadczających kryzysu obserwujemy czasami m.in. reakcje nieprzystosowawcze, nieadekwatność lub zablokowanie dotychczas wykorzystywanych zasobów, zagrożenie własnej tożsamości, zagrożenia związane z sensem życia i systemem wartości, a także nasilenie stresu, które w sposób istotny zaburzają dotychczasowe funkcjonowanie człowieka.

Trudno na ten moment jednoznacznie odpowiedzieć, czy dla dzieci aktualna sytuacja będzie doświadczeniem kształtującym ich życie. W pewnym sensie to nie epidemia jest największym kryzysem - o ile dzieci lub ich bliscy nie zachorują. Najważniejsze teraz są dla dzieci reakcje najbliższego otoczenia. To one mogą warunkować u najmłodszych sposoby radzenia sobie z niepokojem i problemami w przyszłości.