Czas wolny jesienią. Pomysły na city break i nie tylko

Jesień to – przy odrobinie szczęścia – idealny czas na wędrówki i wycieczki po Polsce, w czasie których cieszyć się możemy niezwykłym pięknem przyrody. To może być też miły czas, spędzony w domowym zaciszu albo na spacerze. Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji niezwykłych miejsc i pomysłów, nie tylko na weekend.

Sportowe emocje i odpoczynek wśród piękna dla każdego

18-dołkowe pole golfowe Par 72 to sportowe emocje, ale i niezapomniane chwile relaksu i wypoczynku na łonie natury. Wspaniałe pole golfowe Royal Kraków Golf & Country Club to 43 ha malowniczych pagórkowatych terenów w Ochmanowie, a to jest raptem 18 kilometrów od Krakowa: między Wieliczką a Niepołomicami. Angielski architekt pól golfowych i gracz „scratch” John Brazell, projektując pole golfowe RKG&CC, pomyślał nie tylko o doświadczonych golfistach, ale również o początkujących miłośnikach tego rodzinnego sportu. W Domu Klubowym przy kominku z filiżanką dobrej kawy można podzielić się wrażeniami i golfowymi osiągnięciami. Bar, restauracja, sklep golfowy i szatnie dla graczy, a nawet symulator do nauki gry w golfa przy przytulnym kominku zapewniają wyśmienity relaks dla całej rodziny.