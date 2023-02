Czas na pozaziemską przygodę. Tegoroczna edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie odbędzie się pod hasłem "Out Of Space"

– Wobec wyzwań, jakie przyniosły czasy pandemii i wojny u naszych sąsiadów, wielu z nas uciekało w filmowe fikcje, szukając scenariuszy przyszłości albo wracając do kultowych produkcji dzieciństwa. Hasło tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Filmowej oznacza to wszystko, co przenosi nas w inne przestrzenie, odpowiadając na tęsknotę do odkrywania nieznanych światów. Będziemy przekraczać przewidywalne formaty, eksperymentując, poszukując i prowokując – mówi Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, organizatora FMF.