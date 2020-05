Czarny scenariusz dla Krakowa: tysiące firm przetrwa kryzys, ale zostanie bez klientów. Rząd im nie pomoże. Lepsze wieści dla Podhala

– W dodatku wśród 13 mln osób odwiedzających co roku nasze miasto, większość stanowili cudzoziemcy. Dziś nawet najbardziej optymistyczne scenariusze odmrażania turystyki zakładają, że turyści zagraniczni szybko nie wrócą. Dotyczy to np. Włochów czy Hiszpanów, a także Amerykanów, którzy byli bardzo ważną grupą wśród przybywających pod Wawel. Jako rząd nie mamy żadnego wpływu na ich decyzje, na strach, jaki gości w ich sercach. A to oznacza, że firmy utrzymujące się z tego, że oni przyjeżdżali, mogą pozostać w najbliższych miesiącach, może nawet latach, bez klientów – mówi Krzysztof Mazur.

Podkreśla, że od początku walki ze skutkami pandemii w gospodarce rząd skupił się na tym, by pomoc dotarła szybko i skutecznie do wszystkich potrzebujących, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorców. – Celem było utrzymanie ich płynności finansowej i uratowanie miejsc pracy. Z danych makroekonomicznych wynika, że to się nam udało. Teraz trzeba się jednak zastanowić, co dalej – mówi wiceminister Mazur.

Czy ustaniu pandemii i po zniesieniu większości obostrzeń miasta uzależnione od turystyki międzynarodowej, jak Kraków, mogą liczyć na jakąś ekstrapomoc ze strony państwa i czy postulowane m.in. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, a popierane przez lokalnych samorządowców (w tym Radę Miasta Krakowa) długofalowe wsparcie dla sektora turystycznego jest możliwe?