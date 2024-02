"Czarne owce" są wśród nas. I całkiem nieźle sobie radzą. Mastercard OFF CAMERA 2024 ogłasza pierwsze filmy sekcji "Czarne owce"

- Nie trzeba już wcale jechać do Kalifornii, by zostać dziwakiem i spokojnie żyć jako czarna owca, jak śpiewa w jednym ze swych numerów Lana Del Rey – mówi Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Mastercard OFF CAMERA. - Wystarczy dobrze rozejrzeć się dookoła, żeby stwierdzić, że we współczesnym krajobrazie kulturowym pełno jest różnego typu freaków, którzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stali się ulubionymi postaciami i bohaterami różnych produkcji. Nic w tym dziwnego - przecież dziwak skrywa w sobie niebezpieczeństwo, tajemnicę, podaje w wątpliwość, a często - obala - skostniałe normy społeczne i obyczajowe – dodaje dyrektor Stępniak, zapraszając tym samym na filmową majówkę do Krakowa.