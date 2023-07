Czarna Młaka w Muszynie. Warto zobaczyć ten ukryty między drzewami kilkusetletni staw. To unikatowe miejsce w Beskidzie Sądeckim

Czarna Młaka, unikatowe miejsce w Beskidzie Sądeckim

W Beskidzie Sądeckim jest jeszcze jeden podobny zbiornik. Znajduje się on kilka kilometrów od Rytra na stokach Radziejowej, ale jest on trudno dostępny dla turystów.

Nazwa tego pomnika przyrody, który ukryty jest pomiędzy drzewami na zboczach Malnika i Czarnych Garbów na północny wschód od centrum Muszyny, jest nieco myląca. Młaka oznacza bowiem miejsce podmokła, bagienne. Natomiast Czarna Młaka to tak naprawdę jeziorko osuwiskowe, które powstało osiem a może nawet dziewięć stuleci temu. Osuwisko niczym tama zablokowało odpływ i dało początek zbiornikowi, który miał powierzchnię blisko 2000 mkw. Z stulecia to się zmieniało, a dzisiaj toń wody wolna od roślin jest dziesięciokrotnie mniejsza i ma zaledwie trzy metry głębokości.

Czarna Młaka, pomnik przyrody, który zanika

Chcąc zachować unikatowość tego miejsca władze Muszyny kilka lat temu pozyskały środki na oczyszczenie części dna z mułu i roślin. Sukcesja ekologiczna została na chwilę powstrzymana. Płazy takie jak: kumaki górskie, żaba trawna i traszka odzyskały miejsca do rozrodu. Dzięki wybudowanym przy brzegach pomostom można obserwować tętniącą życiem toń wody. Pomost prowadzi także do stanowiska chronionych prawem storczyków nazywanych podkolanami białymi.

Wrażenie robią ponad stuletnie jodły, które odbijają się w czarnej tafli jeziora. Ich czubki sięgają trzydziestu metrów. Północne brzegi Czarnej Młaki pokrywają natomiast szuwary pałki wodnej, skrzypów i turzyc. W nich skrywają się często kaczki.

Z myślą o turystach przygotowano zadaszoną wiatę, ustawiono kosze na śmieci oraz urządzono miejsce do parkowania rowerów. Są też tablice informacyjne. W związku z tym, że Czarna Młaka to pomnik przyrody obowiązują tam zasady, których należy przestrzegać. To zakaz palenia ognisk, zrywania roślin i płoszenia zwierząt. Nie wolno także do jeziora wpuszczać ryb lub egzotycznych gatunków roślin.