Cyfrowe czytanie z Biblioteką Kraków. Od 3 października nowe kody do Legimi AP

W filiach Biblioteki Kraków na czytelników czekają dostępy do cyfrowych księgozbiorów Pixabay

Od 3 października mieszkańcy korzystający z księgozbioru Biblioteki Kraków, będą się mogli starać o kody Legimi, pozwalające na dostęp do e-książek. "Będą rozdawane dwa rodzaje kodów – dające dostęp tylko do zasobu e-booków oraz takie, które dają dostęp do e-booków i audiobooków" - zapowiada Biblioteka Kraków.