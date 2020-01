Cuda, cuda ogłaszają. Słoń w krakowskim orszaku ZDJĘCIA

Orszak Trzech Króli. Skąd wzięła się ta tradycja?

W tym roku krakowskie wydarzenia związane z Świętem Trzech Króli odbywały się pod hasłem: "„Cuda, cuda ogłaszają”.

Wszystkie trzy krakowskie pochody w ramach święta rozpoczęły się o godz. 11. Orszak zielony, azjatycki, wyruszył po mszy św. odprawionej o godz. 10 w kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach. Uczestnicy orszaku zielonego, azjatyckiego, przeszli z parku Wioski Świata trasą: ul. Bałuckiego – przez Rynek Dębnicki – most Dębnicki – ul. Retoryka – ul. Garncarską – ul. Studencką do kościoła św. Anny - przed nim skręcono w Planty do ul. Szewskiej, a dalej nią do Rynku Głównego. Tam w południe spotkały się trzy orszaki - przed sceną, gdzie na nie czekała Święta Rodzina.