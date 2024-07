Cricoteka zaprasza na "REZONANSE": 10 lat dźwięku i przestrzeni! Wyjątkowe wydarzenie w Krakowie - sprawdź program!

Wydarzenia w ramach projektu Rezonanse w Cricotece - program

Do projektu zaproszone zostały uznane polskie kompozytorki: Zosia Hołubowska, Antonina Nowacka, Julek Ploski oraz Aleksandra Słyż. Każda z nich stworzy unikalną instalację dźwiękową, dopasowaną do specyfiki wybranej przestrzeni Cricoteki. Będzie to nie tylko okazja do poznania nowych, często trudniej dostępnych zjawisk muzycznych, ale również do odkrycia na nowo architektury, funkcji i historii Cricoteki.