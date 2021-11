Cracovia. Znamy następcę Michała Probierza - to Jacek Zieliński

Choć w klubie są Stefan Majewski, który niedawno wrócił do Cracovii i został jej dyrektorem sportowym, a był już trenerem "Pasów" w latach 2006 - 2008 oraz Mirosław Hajdo, szef wyszkolenia Akademii Cracovii, który też ma uprawnienia do prowadzenia pierwszego zespołu i też już prowadził drużynę w końcówce sezonu 2013/2014.

Ale opcja jest inna. Według naszych informacji szykuje się powrót na ławkę trenerską Jacka Zielińskiego. To szkoleniowiec, który pracował w Cracovii w latach 2015 – 2017. Najpierw utrzymał zespół, przejmując go po Robercie Podolińskim, w kolejnym sezonie zajął 4. miejsce i awansował do eliminacji Ligi Europy. Cracovia po raz pierwszy zagrała w tych rozgrywkach, ale odpadła w pierwszej rundzie, przerywając ze Szekndiją Tetowo (0:2 na wyjeździe, 1:2 u siebie), a w następnym zajął 14. miejsce. Rozstał się z Cracovią za porozumieniem stron w pierwszym dniu okresu przygotowawczego przed kolejnym sezonem. Jest wolny. Ostatnio pracował w I-ligowej Arce Gdynia (od kwietnia 2019 do 8 października 2019), a po odejściu z Cracovii z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

Ostatnio komentował mecze w TVP.