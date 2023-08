Cracovia zepsuła święto Radomiakowi. Wygrała na nowym stadionie

Ale potrafili „ukłuć” – w po dograniu Roberto Alvesa główkował z 6 m Pedro Henrique, ale na szczęście dla „Pasów” piłka odbiła się od poprzeczki. Po chwili zupełnie nie kryty Brazylijczyk podjął drugą próbę strzelając głową i znowu trafił w poprzeczkę! Goście próbowali kontratakować, ale Michał Rakoczy bądź Mateusz Bochnak za długo holowali piłkę. W końcu jednak Rakoczy wyczuł time’ing, popędził na bramkę do linii końcowej, ograł Filipa Majchrowicza i świetnie podał piłkę do Kallmana, który będąc pół metra przed linią bramkową wygrał powietrzny pojedynek z Mateuszem Cichockim i wepchnął piłkę do siatki.

Sędzia początkowo pokazał spalonego, ale po analizie VAR zmienił decyzję Tak oto zemściły się nie wykorzystane okazje bramkowe gospodarzy. Jak obliczono, zadecydowały 93 milimetry, że nie było spalonego. W 31 min Henrique po raz trzeci główkował w poprzeczkę! 4 min później znów zakotłowało się w polu karnym Cracovii – uderzał Dawid Abramowicz, Sebastian Madejski obronił, ale gol i tak nie zostałby uznany, bo akcję spalił Frank Castaneda. W 5 min doliczonego czasu I połowy Henrique dośrodkowując, trafił w słupek! W odpowiedzi po świetnym dryblingu Takuto Oshimy w doskonałe sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Kallman, ale Filip Majchrowicz skrócił kąt i obronił. W końcu Henrique oddał celny strzał, ale Madejski bez kłopotów złapał piłkę.