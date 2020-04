Cracovia. Zdalne treningi też mogą być wspólne

Każdy z klubów musiał wytypować 50 osób objętych specjalnym monitoringiem. Każdy z zawodników, członków sztabu szkoleniowego, niektórzy pracownicy klubu muszą zdawać codzienny raport, który przesyłają do ekstraklasy. Polega on na codziennym – dwukrotnym pomiarze temperatury (o godz. 9 i 18) i wypełnieniu ankiety medycznej, w której zawarte są pytania o samopoczucie – czy występuje katar, kaszel, bóle mięśni, a więc objawy, które występują także przy koronawirusie.

- Piłkarze mają rozpisane odpowiednie ćwiczenia – mówi Zbigniew Jastrzębski, fizjolog, z którym współpracuje Cracovia. - Przez pewien czas nie można było wychodzić z domu, teraz już jest to znów dozwolone, zawodnicy mogą biegać. Nie możemy się spotykać z piłkarzami, ale możliwe są wideokonferencje, w których ja też uczestniczę. Każdy z piłkarzy ma od nas szczegółowe informacje, co ma robić.

Piłkarze są monitorowani w zakresie najważniejszych funkcji organizmu, temperatury, ciśnienia, mają założone sporttestery.

Firma Comarch, główny sponsor Cracovii jest bardzo pomocna w obecnym okresie zdalnych treningów, ponieważ piłkarze są objęci zdalnym systemem Comarch HomeHealth.

- To specjalna aplikacja ułatwiająca monitoring – tłumaczy Jastrzębski. - Możemy poznać najważniejsze dane organizmów zawodników - masę ciała, liczbę zrobionych przez nich kroków, tętno, temperaturę. Specjalne zegarki, które noszą, są zarówno nadajnikami, jak i odbiornikami. Mamy więc wykresy ich codziennych zajęć treningowych. Zresztą inne dyscypliny sportu też korzystają z podobnych pomiarów. Najważniejszy jest ten określający częstość skurczów serca, dzięki czemu możemy określić na jakim tętnie powinien biegać zawodnik. Widzimy, kto jak pracował, jeśli coś nie gra, to to korygujemy. Piłkarze określają też w skali 1 – 10, tzw. skali Borga, subiektywne odczucia odnośnie intensywności danego ćwiczenia. Jest to bardzo pożyteczne, bo każdy ma indywidualne progi i możemy dzięki temu lepiej dostosowywać obciążenie do jego indywidualnych możliwości.