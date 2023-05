Cracovia zagrała na miarę możliwości. Czy na miarę oczekiwań?

Odejścia i kontuzje

Plaga kontuzji, a także odejście w zimie kluczowego zawodnika Mateja Rodina nie dawały podstaw, by miejsce Cracovii mogło być inne. Zresztą podkreśla to trener Jacek Zieliński.

- Patrząc na czerwiec ubiegłego roku i tę chwilę to myślę, że mówimy o dwóch różnych zespołach – zaznacza trener. Van Amersfoort odszedł za darmo, w sierpniu kontuzji doznał Kamil Petska, następnie Mathias Hebo Rasmussen i Jakub Myszor, który nie doszedł do swojej dyspozycji. W styczniu odszedł Matej Rodin, lider defensywy, a kontuzji doznał jego następca David Jablonsky. Teraz za darmo odeszli Karol Niemczycki i Pestka. Jako oceniamy potencjał tej drużyny?

Uzupełnienia, nie wzmocnienia

Nowi zawodnicy nie pokryli braków jeden do jednego. Ten zimowy zaciąg był znacznie gorszy od letniego – Arttu Hoskonen, Jani Atanasov i Mateusz Bochnak byli co najwyżej uzupełnieniem kadry, a nie jej wzmocnieniem.

- Nie jest tak, że transfery są decydowane beze mnie, brałem udział w rozmowach – mówi Zieliński. - Ubytków nie byliśmy w stanie zastąpić nowymi zawodnikami jeden do jednego. Zimą robiliśmy bardzo szybko ruchy. Przyszedł Hoskonen i widać, że ma ciężko, by się wkomponować w zespół. Oczywiście, kontuzje się zdarzają, ale nam wypadli Pestka i Hebo Rasmussen, liderzy tej drużyny. Zespół, który zaczynał ligę meczem z Górnikiem i grał teraz z Wisłą to dwie różne drużyny. Uważałem, że nasz zespół miał potencjał na miejsca 5 – 8 i zdania nie zmieniam. Musielibyśmy mieć kadrę 30 zawodników, by łatać ubytki, a często na ławce rezerwowych miałem chłopaków z drugiej drużyny.