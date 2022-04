Cracovia - Zagłębie Lubin. "Pasy" wyrwały zwycięstwo i mogą czuć się spokojne

Cracovii brakowało trzech punktów do tego, by już nerwowo nie oglądać się za siebie na finiszu rozgrywek. Zagłębie było idealnym rywalem, by powiększyć swoje konto o trzy „oczka”. Lubinianie poważnie zagrożeni spadkiem, a co za tym idzie nerwowi. I "Pasom" udało się dopiąć swego.

Do składu „Pasów” po kartkowej pauzie wrócili Matej Rodin i Cornel Rapa. Do „11” awansował też Jewhen Konoplanka. Stracili zaś miejsce – Michał Rakoczy, Luis Rocha i Pelle van Amersfoort.

W 4 min Konoplanka posłał crossową piłkę w pole karne, Cornel Rapa zgrał głowa, ale źle strzelił Sergiu Hanca i szansa przepadła.

Cracovia szybko zabrała się do pracy, po znakomitym podaniu Konoplanki do Rapy, ten odegrał ją w pole karne, wybił ją głową Jhon Chancellor, a nadbiegający Kamil Pestka uderzył bez wahania i pokonał Dominika Hładuna.