Cracovia zaczęła grać i nie zamierza się zatrzymywać

Pierwszy hat-trick Pellego

- To był mój pierwszy hat-trick w karierze i mam nadzieję, że będą następne – stwierdził holenderski zawodnik. - Chciałbym przede wszystkim podziękować kolegom z zespołu, bo bez nich bym tego nie dokonał. Przede wszystkim Siplakowi i Pestce. Świetnie zagrał też Alvarez. W ogóle cały zespół zapracował na moje bramki. A nie zaczęliśmy dobrze tego spotkania, rywal dominował na początku i zdobył bramkę. Zapowiadało się więc na to, że będziemy mieli ciężką przeprawę, ale zmieniliśmy obraz spotkania dzięki stałym fragmentom gry. Pokazaliśmy jakość. Akcje były podobne do siebie, to były rzuty wolne w wykonaniu Siplaka. Pomyślałem wtedy, że nie możemy przegrać tego meczu.

- Była prosta strata, a przy wrzucie z autu i po rykoszecie straciliśmy gola – przypomniał trener Cracovii Michał Probierz. - Ale z perspektywy czasu chyba dobrze się stało, przestali zawodnicy kalkulować, wreszcie zaczęli grać w piłkę. Te dwa stałe fragmenty gry nam pomogły, ale to też należy do elementów gry.