Cracovia wreszcie drgnęła. Rusza konkurs na przebudowę dawnego hotelu na muzeum

- Za wcześnie jest mówić, ile będzie kosztowało to muzeum, choć mamy oczywiście pewne szacunki. Polskie państwo stać na to, aby realizować takie projekty. Polacy kochają muzea, mamy obowiązek to zbudować i nie boję się, że to będzie kosztowało. Kultura czasami musi kosztować, po to by była na najwyższym poziomie – wyjaśnia minister Gliński.