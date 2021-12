Cracovia. Wnioski po pierwszej części sezonu w wykonaniu „Pasów” Jacek Żukowski

Po fatalnym poprzednim sezonie (14 miejsce) i bardzo słabym starcie w kolejnym (4 mecze – 1 punkt), pozycja Cracovii za półmetkiem rywalizacji – (9. lokata po 19 meczach) musi być akceptowalna przez kibiców. Co nie znaczy, że nie maja ambicji, by ich drużyna grała o coś. Bo maja takowe! Co zrobić, by zmierzać w tę stronę? Jesień dała kilka odpowiedzi na te pytania. Zobaczcie wnioski w GALERII, Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE