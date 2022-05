Cracovia – Wisła. Derby Krakowa na stadionie "Pasów" sprzed ćwierć wieku. Co tam się działo! ZDJĘCIA WM

„Kiedyś to było inaczej, co to były za czasy…” - takie westchnienie usłyszeć można od praktycznie każdego piłkarskiego kibica, który pamięta lata 90. To prawda, bo w dzikich latach raczkującego kapitalizmu dzikość nie opuszczała także stadionów. Krakowskie derby – mecz pomiędzy Cracovią i Wisłą nie były tu wyjątkiem. Mobilizowali się na nie nie tylko kibice, ale także policja, a miasto wchodziło w tryb „wysoce podwyższonego ryzyka”