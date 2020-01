Cracovia weszła w nowy rok tradycyjnym Treningiem Noworocznym i golem… Gola

Zgodnie z wieloletnia tradycją, sięgającą połowy lat 20-tych ubiegłego wieku, pierwszy dzień nowego roku piłkarze Cracovii witają na boisku. Grają między sobą. Wszyscy czekaja na pierwszego gola w 2020 r. Zdobył go o godz. 12.14 kapitan „Pasów” Janusz Gol.

Jak zwykle nie zabrakło dobrej zabawy, o co zadbali piłkarze. Po zdobytym golu do linii bocznej podjechał wóz strażacki, a niektórzy z zawodników założyli hełmy na głowy, rozwinięto też sprzęt pożarniczy.

Powody do satysfakcji miał Gol, który nie bal się klątwy, która mówi, że zdobywca pierwszej bramki w roku, jeszcze w tym samym roku odchodzi z Cracovii. Tę klątwę przełamał w 2019 r. Filip Piszczek.

- Mam już swoje lata, transfer mi nie grozi – śmiał się gol.

Pierwszy zespół dominował, bardzo pazerny na gola był Michał Helik – ostatecznie udało mu się zdobyć dwie bramki. Bramkę chciał strzelić też bramkarz – Adam wilk. Gdy pierwszy zespół miał rzut karny – swoja „komedię” odegrał sędzia Sławomir Steczko, najpierw dyktując wyimaginowaną „jedenastkę”, a następnie weryfikując decyzję w systemie VAR – podbiegł do linii bocznej i wpatrywał się w barierkę odgradzająca boisko od trybun. Mateusz Wdowiak rozegrał piłkę z wilkiem i ostatecznie golkiper zdobył upragnionego gola.

Teraz piłkarze będą mogli nacieszyć się jeszcze tygodniowymi urlopami – do zajęć wrócą 8 stycznia.