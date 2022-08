Cracovia - Warta Poznań. "Pasy" nie znalazły sposobu na poznaniaków

Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć red. Andrzeja Stanowskiego, wieloletniego dziennikarza „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”, który od lat opisywał mecze Cracovii, zarówno te piłkarskie, jak i hokejowe.

W ostatnim meczu nie było Jakuba Jugasa. On oraz Michał Rakoczy wskoczyli do składu za kontuzjowanego Kamila Pestkę i Karola Knapa. A Rakoczy przed spotkaniem otrzymał nagrodę „młodzieżowiec miesiąca” fundowaną przez Ekstraklasę S.A. za osiągnięcia w lipcu.

Cracovia wyszła w dość ofensywnym ustawieniu, z dwójką napastników, choć Benjamin Kallman był cofnięty. Wiadome było, że to „Pasy” będą atakować, a Warta będzie usilnie się bronić, nawet piątką w obronie, choć grała dwoma wahadłowymi. Skomasowana obrona była bardzo trudna do sforsowania przez gospodarzy. W 20 min sam na sam z bramkarzem po podaniu Benjamina Kallmana znalazł się Patryk Makuch. Adrian Lis wyszedł mu na spotkanie i wygrał ten pojedynek. Krakowianie zyskali przewagę. W 27 min Jugas zdecydował się na strzał z ostrego kąta, zamiast podawać i szansa przepadła. W 33 min z kolei Cracovii dopisało ogromne szczęście – Robert Ivanov uderzył w poprzeczkę, a dobijający Adam Zrelak nad bramka. Po chwili po centrze z wolnego Jan Grzesik sprawdził umiejętności Karola Niemczyckiego, który wybił piłkę na róg. W tym fragmencie meczu to Warta dominowała. A do przerwy nie zdarzyło się już nic ciekawego.