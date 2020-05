Cracovia. W dowodzie Niemiec, na boisku Hiszpan. Czy Marcos Alvarez spełni w barwach „Pasów” piłkarskie marzenia?

Jako 19–latek liczył na debiut u Louisa van Gaala w barwach Bayernu Monachium. Pomagać w odnalezieniu się w Monachium miał mu nawet Miroslav Klose. Kariera Marcosa Alvareza nie potoczyła się jednak tak, jak sobie to wymarzył. Nawet, gdy już miewał okazję do treningów u boku światowych gwiazd, takich jak Ivan Rakitic, to były to przypadkowe epizody. Niemiec z hiszpańskimi korzeniami ma całą listę niespełnionych piłkarskich marzeń. Czy niektóre z nich uda mu się ziścić dzięki grze w Cracovii? Czas pokaże.

Napastnik ma trafić do ekipy „Pasów” latem, podpisał z krakowskim klubem umowę ważną od 1 lipca [2. Bundesliga, zgodnie z nowym terminarzem, zakończy rozgrywki 28 czerwca - przyp. red.]. Gra w polskiej ekstraklasie mogłaby – wbrew pozorom – być dla tego napastnika sportowym wyzwaniem, zwłaszcza, że w Cracovii miałby szansę otrzeć się o europejskie puchary. A jak dotąd, najwyższy poziom rozgrywkowy, na jakim regularnie występował Alvarez to 2. Bundesliga. Wcześniej brylował raczej na trzecim poziomie rozgrywkowym.

Kiedy jako nastolatek Marcos był regularnie powoływany do młodzieżowych reprezentacji Niemiec, na pewno inaczej wyobrażał sobie dalszą karierę. Marzył, by pójść drogą wujka – Antonio Alvareza, który stał się podporą defensywy FC Sevilli w latach 80-tych. Później został trenerem i pracował w sztabie Juande Ramosa w czasach, gdy Sevilla sięgała po Puchar UEFA. Swego czasu Antonio Alvarez bardzo chwalił talent swojego bratanka. – To szybki napastnik, prawdziwy snajper – mówił w rozmowie z dziennikiem „El Pais” prawie dekadę temu. Kiedy indziej dodawał, że Marcos jest na boisku bardzo sprytny i ma wyjątkową piłkarską intuicję.

Familia Alvarezów sprowadziła się do Niemiec za chlebem jeszcze w latach 70-tych, gdy w Andaluzji wiele rodzin naprawdę nie miało co do garnka włożyć. I to tam urodził się już Marcos. W rodzinie nie tylko wujek Antonio zrobił piłkarską karierę. Drugi z braci, Juan, występował w Sevilli w roli napastnika, a sam ojciec Marcosa – Julio – grał w piłkę w niższych ligach w Niemczech. Młody miał więc na kim się wzorować. Jako nastolatek trafił do Eintrachtu Frankfurt i spełnił marzenie o debiucie w Bundeslidze. Miał 18 lat, gdy wszedł z ławki w starciu z FC Koeln. Ostatecznie jednak nie przebił się na dłużej do pierwszej drużyny i wtedy postanowił spróbować swoich sił w rezerwach monachijskiego potentata – Bayernu.

W tamtym czasie udzielił wielu wywiadów hiszpańskim mediom, przekonanym, że oto w Monachium szykuje się do zrobienia kariery prawdziwa perełka o andaluzyjskich korzeniach. – Będę pracował, by przekonać do siebie trenera Van Gaala! – zapowiadał młody Marcos. Snuł nawet wizje o wspólnej grze w ataku z Mario Gomezem: - Jak przyjemnie by to brzmiało: taki duet w ataku Gomez – Alvarez! – rozpływał się w wywiadzie dla „El Pais”. Udowadniał nawet, że dobrze by się uzupełniał z reprezentantem Niemiec, bo „Mario Gomez jest silny”, a on, Alvarez, „szybki, techniczny”. Niestety okazało się, że Louis Van Gaal był odmiennego zdania, bo w pierwszej drużynie Bayernu Alvarez nigdy nie dostał szansy gry.

Marzył też o grze w Sevilli, wzorem wujków. Co roku zresztą wakacje spędzał w Andaluzji, języka nie zapomniał, ponoć ma nawet andaluzyjski akcent. – Od małego moje serce należało do Sevilli – opowiadał hiszpańskim mediom. Nigdy nie wystąpił jednak na Estadio Sanchez Pizjuan, choć miał okazję trenować z pierwszym zespołem FC Sevilla. Kiedy wracał do formy po poważnej kontuzji kolana, dostał szansę – dzięki rodzinnym znajomościom – na wzięcie udziału w zajęciach z drużyną z Andaluzji, co zrobiło na nim duże wrażenie. – Miałem okazję ćwiczyć u boku takich graczy jak Rakitić czy Marko Marin, których normalnie znasz z telewizji – wspominał później.

Ostatecznie klubem, w którym odnalazł się najlepiej było VfL Osnabrueck. Miał też okres współpracy z Dynamem Drezno, ale wrócił do Osnabrueck i tam strzelił ostatnio 8 goli w 17 występach w 2. Bundeslidze. I to tymi meczami przekonał do siebie Cracovię. – Alvarez to zawodnik bardzo uniwersalny. Może grać jako napastnik - najczęściej jako „podwieszony” napastnik - bądź jako ofensywny pomocnik, a także jako boczny pomocnik z inklinacjami do tego, żeby schodzić do środka pola. Często zdarzało mu się przyjmować piłkę nawet daleko od bramki i przedzierać się przez rywali – wskazuje Andrzej Gomołysek, analityk InStat, zajmujący się w przeszłości 2. Bundesligą. - Takie umiejętności Alvareza mogą się przydać w ekstraklasie, bo przecież – nie oszukujmy się – w naszej lidze nie ma jakichś bardzo skomplikowanych schematów akcji. A taką błyskotliwością, przebojowością Alvarez jest w stanie samodzielnie stworzyć przewagę. Często się też podkreśla, że on świetnie wykonuje stałe fragmenty gry. Nie stroni też od walki – zwraca uwagę Gomołysek.

- Wydaje mi się, że to typ zawodnika, który dość często gra „pod siebie”. Jeśli chodzi o indywidualne działania na boisku, to radzi sobie bardzo dobrze. Trochę gorzej wygląda jego współpraca z partnerami. Jeżeli by mu dać nieco bardziej swobodną rolę, bez sztywnych założeń taktycznych, to sobie radzi świetnie. Potrafi samodzielnie stworzyć przewagę. Gorzej wygląda sytuacja, gdy przychodzi do współpracy z partnerami – czy to w ataku pozycyjnym, czy w obronie – ocenia Gomołysek.

To wskazuje, że bliżej Alvarezowi do charakterystyki graczy hiszpańskich. Mimo, że nigdy w Hiszpanii nie występował. - Zdecydowanie to bardziej hiszpański profil. Piłka niemiecka, jak wiadomo, jest taktycznie bardziej poukładana, zwłaszcza w grze defensywnej – kwituje Gomołysek.