Cracovia Total Football Cup dla Lecha Poznań [ZDJĘCIA]

Każda z drużyn zagrała 15 spotkań, a więc na boisku spędziła 5 godzin.

Akademia Mistrzów Cracovia zajęła 11. miejsce.

– Mieliśmy problemy i na boisku nie wyglądało to tak, jak planowaliśmy – mówi trener zespołu „Pasów” Marcin Wąsowicz. - Założenie nie były realizowane do końca. Pierwszy dzień był jeszcze OK, ale kontuzja naszego najskuteczniejszego zawodnika - Jana Rosy miała duży wpływ na poziom drużyny. Rywalizacja z takimi topowymi zespołami na pewno zaprocentuje. Piłka dziecięca rządzi się swoimi prawami, gdyby ten turniej odbywał się kilka dni później, wyniki mogłyby być inne.

Zarówno w starszej, jak i młodszej kategorii wiekowej triumfował Lech Poznań, który uczcił 100-lecie klubu.

- Lech ma świetną prace z młodzieżą, uczcił jubileusz – podkreśla Bartosz Podlewski, trener AM Cracovia, współorganizator turnieju. - Mniej zacięta w tej kategorii niż w starszej była walka o pierwsze miejsce, ale o medale rywalizowała kilka drużyn. Lech zakończył zmagania z 40-ma punktami, na 2. miejscu uplasował się Beniaminek Profbud Krosno – 36, na 3. - Legia Warszawa – 35. Cracovia miała 20 „oczek”.