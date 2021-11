Cracovia. Tomasz Siemieniec: Oby Jacek Zieliński miał podobne możliwości jak Probierz

Trener Jacek Zieliński przychodzi drugi raz do Cracovii. Podczas pierwszego podejścia objął zespół w trakcie rundy wiosennej, teraz też przychodzi w trakcie sezonu i to nie jest „jego” drużyna, nie sprowadzał tych zawodników. Sytuacja jest więc podobna. Jak to pan postrzega?

Życzę mu jak najlepiej. Uważam, że obecny zespół Cracovii to drużyna multi-kulti. Wtedy była złożona w większości z Polaków, większość go znała, wiedziała, co zrobił i czego będzie od nich wymagał.

Wtedy trener nie musiał pracować na swój autorytet wystarczyło, że pojawił się w szatni. Teraz obcokrajowcy go nie znają.

Tak, będzie pod tym względem trudniej. Chciałbym, żeby było lepiej, niż wtedy. Uważam, że gdy przyszedł w 2015 roku, odziedziczył w spadku lepszych zawodników, niż ma teraz.

Z tym, że teraz sytuacja w tabeli nie jest tak tragiczna jak wtedy. Cracovia ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. Nie jest to wielki komfort, ale nie jest źle.