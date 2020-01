Cracovia. Tomasz Siemieniec: Marzę o mistrzostwie, ale drugą lokatę biorę w ciemno!

Liga jest z roku na rok coraz słabsza, co lepszych zawodników wykupują nam zagraniczne zespoły. Jak tylko ktoś błyśnie, to od razu jest kupowany, bo dla obcych klubów nie są to duże pieniądze. Jednak mimo to, uważam że PP jest wygrać łatwiej. To dla wielu klubów takie niechciane rozgrywki. Zespoły nie mają takich kadr, by mogły walczyć na kilku frontach, są kartki, kontuzje i to się potem odbija. Chciałbym jechać na finał do Warszawy i zagrać tam z Lechem. Gdyby Cracovia mierzyła się z Legią, byłaby w mniejszości na stadionie, a z poznaniakami można byłoby stworzyć fajną atmosferę.

Też bym bardzo chciał. Wolę się miło zaskoczyć, niż rozczarować, dlatego obecną pozycję brałbym „w ciemno”. Legia będzie ciężkim rywalem, niby słabo startuje, ale jak przychodzi do rundy finałowej, to dominuje.

Jestem zadowolony z miejsca, jakie zajmuje oraz z postawy zawodników – chodzi mi o ich cechy wolicjonalne. Fajnie to wygląda, zespół jest dobrze przygotowany, wytrzymuje mecze pod względem fizycznym. Widać chemię w drużynie, wszystkim zależy na tym samym. Chciałbym tę drugą pozycję mieć na koniec sezonu. Bardzo podobnie było za kadencji trenera Jacka Zielińskiego – trzecia lokata na półmetku. Oby teraz zostało to wykorzystane.

Te wzmocnienia były średnie. Uważam, że transfer Lopesa wypalił, ale to nie jest piłkarz, który zapewni wiele bramek. Podoba mi się, bo jest groźny, choć nie jest to typowy środkowy napastnik. Fajnie wypadł van Amersfoort, ale to nie były wzmocnienia na widok których każdy krzyknąłby wow! Dlatego kibice też nie przychodzą. Liczę, że w tym sezonie wreszcie „Pasy” coś ugrają i to będzie kołem zamachowym dla kibiców. Ich przyciąga się medalami.

Nie wszyscy kibice się utożsamiają, to prawda. Liczą na takich zawodników, którzy grają w Cracovii przez wiele lat, dlatego jak odchodził Damian Dąbrowski to kręcili nosem. Chcieliby więcej takich piłkarzy w drużynie. Rotacja jest duża. Jeśli ma przynieść sukces to OK, ale nie daje się kibicom przywiązać do niektórych zawodników. Ostatnim takim był Dąbrowski, a przed nim Mirek Covilo.

Właśnie, brakuje zawodników z charyzmą.

Nie ma takich, aczkolwiek jest dwóch koło których kręci się duże zainteresowanie kibiców – Janusz Gol i Sergiu Hanca. Gol za postawę na boisku i Hanca, choć nie wiem, czy akurat tylko za grę? Brakuje chłopaków stąd, którzy od juniora by tu grali. Ludzie cieszą się widząc Lusiusza i Rakoczego, traktując ich jako swoich. Dzięki systemowi udało się ich wyciągnąć na światło dzienne.

Otworzyło się okienko transferowe. Gdyby zapytał pana prof. Filipiak, kogo należałoby sprowadzić, to jaka byłaby odpowiedź?

Minimum to sprowadzenie czterech zawodników – dwóch skrzydłowych, skutecznego napastnika i stoper. Obecnie jest trzech środkowych obrońców na dwie pozycje, bo Niko Datković wyleciał z powodu kontuzji. Wszyscy mają kartki. Cracovia ma pięciu napastników, a nie ma skrzydłowych do rywalizacji, tylko dwóch i żadnego lewonożnego. Hanca jest skuteczny, dobrze wykonuje stałe fragmenty, ale było widać już przy końcu roku, że brakuje mu sił. Mateusz Wdowiak może nie ma takich liczb, ale sporo wnosi do zespołu, absorbuje uwagę rywali. Trener próbował na skrzydła Tomasa Vestenicky’ego i Sebastiana Strózika, ale to są środkowi napastnicy, słabo się czują w takiej grze. Vestenicky zdecydowanie lepiej czuje się na szpicy. Chciałbym, żeby profesor nie zrobił tego, co za trenera Zielińskiego, kiedy to odszedł najlepszy strzelec Deniss Rakels, a nie pozyskano nikogo wartościowego. Można się pozbyć słabszych ogniw.