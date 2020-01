Cracovia. Tomas Vestenicky: W polskiej lidze można się wypromować

Grałem regularnie, byłem jednym z najważniejszych zawodników, może dlatego. Polska liga jest trochę lepsza od słowackiej.

Z polskiej ligi odchodzą napastnicy – Klimala, Buksa, Niezgoda. Można tu się wypromować.

Tak, podobnie jak na Słowacji. Jest w Żylinie taki chłopak, który pójdzie gdzieś za kilka milionów euro. To Robert Bożenik. Interesował się nim CSKA Moskwa. Gra już w reprezentacji Słowacji. Jest młody, perspektywiczny.

Pan w młodym wieku wyjechał ze Słowacji do Romy. Co by pan radził młodym chłopakom, by dali sobie radę za granicą?

Maiłem 16 lat i grałem już w ekstraklasie, ale chciałem zrobić krok do przodu. Nie żałuję, że odszedłem. Dla mnie to było fajne, że mogłem być w tak wielkim klubie, trenować z dobrymi piłkarzami. Dużo mi dał pobyt tam jeśli chodzi o piłkarskie życie i to normalne też. Jak ktoś czuje, że powinien wyjechać, to niech jedzie.