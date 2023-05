Cracovia tnie koszty i likwiduje drużynę rezerw. Janusz Filipiak: Mamy licencję z nadzorem finansowym, musimy oszczędzać

Finanse, finanse

Co jest powodem tej decyzji? Czy decydowały względy finansowe?

- Oczywiście, że tak, to bardzo dużo kosztuje – mówi prezes Cracovii prof. Janusz Filipiak. - Cracovia dostała licencję na występy w ekstraklasie w przyszłym sezonie z nadzorem finansowym. Czyli musimy obniżyć koszty. Pytanie, czy zrobić to kosztem pierwszej drużyny, czy szukać innych oszczędności. Za dużo wydaliśmy pieniędzy i mamy na piśmie, że musimy o 10 procent obniżyć koszty.

Jest też istotna kwestia, którą porusza prezes Filipiak.

- Zespół rezerw to nie jest zespół rezerw - mówi prezes. - Przepisy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i innych związków też de facto limitują możliwość ogrywania tam zawodników pierwszej drużyny. Po określonej liczbie minut rozegranych w ekstraklasie nie mogą już występować w Cracovii II. Ta drużyna więc de facto nie funkcjonuje jako rezerwy. Funkcjonuje jako niezależna drużyna III-ligowa. Po zastanowieniu stwierdzam, że nic nam to nie daje. Bo po co nam niezależna drużyna. Jest teoria, że zawodnicy z Centralnej Ligi Juniorów jak skończą 19 lat to mogą grać w rezerwach i dochodzić do formy. To nie działa. Nie sięgam pamięcią, by któryś zawodnik, który przyszedł do rezerw, na tyle podniósł formę, by potem iść do ekstraklasy. Nie wiem, jak to się ma w przypadku innych drużyn. Najlepsi piłkarze z CLJ nie chcą grać w rezerwach, chcą od razu iść do I zespołu. Tak będziemy działać.