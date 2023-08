Cracovia szykuje pierwszy letni transfer. Nowy piłkarz to Duńczyk Jacek Żukowski

Andreas Skovgaard Transfermarkt

Choć okienko transferowe będzie otwarte jeszcze ponad tydzień - do 4 września, Cracovia nie zamierza czekać do ostatniej chwili, tylko teraz sięga po nowego piłkarza. Jest nim duński obrońca Andreas Skovgaard. Jak informuje duński portal b.t.dk zawodnik ma się przenieść do Cracovii. Przylatuje w niedzielę i najprawdopodobniej dzień później podpisze kontrakt z "Pasami".