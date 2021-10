Cracovia - Stal Mielec 3:3. Emocje do końca, "Pasy" wróciły z dalekiej podróży

Zwycięskiego składu się nie zmienia

Zwycięskiego składu się nie zmienia – z takiego założenia wyszedł trener Cracovii Michał Probierz i posłał do boju tę samą jedenastkę, która zwyciężyła w Gliwicach 1:0.

Gospodarze zaczęli z wysokiego c, po przechwycie w środku pola na bramkę popędził Sergiu Hanca. Nie zdecydował się, i słusznie, na strzał tylko na podanie wzdłuż pola karnego do Michala Siplaka, którego w ostatniej chwili uprzedził Jonathan De Amo. To zapowiadało ogromne emocje i takie były.