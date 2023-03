Cracovia - Śląsk Wrocław 1:1. "Pasy" znów musiały gonić wynik. Wystarczyło tylko do remisu

Trener Cracovii Jacek Zieliński musiał jakoś zareagować na porażkę „Pasów” w Gliwicach, dlatego też dokonał trzech zmian w składzie. Wrócili obrońcy – David Jablonsky i Jakub Jugas, z tym, że ten drugi przeszedł na prawe wahadło. Od początku, po raz pierwszy odkąd trafił do Cracovii, zagrał Mateusz Bochnak.

Śląsk przyjechał do Krakowa po kompromitacji w ćwierćfinale Pucharu Polski, w który to uległ II-ligowemu KKS Kalisz 0;3 i bardzo chciał się zrehabilitować za tę wpadkę.

To jednak „Pasy” zaczęły mocno – w 8 min w Jugas źle trafił w piłkę i był tylko rzut rożny, a po wykonaniu kornera znów Czech doszedł do pozycji strzeleckiej, ale posłał piłkę „Panu Bogu w okno”. Od razu ta sytuacja zemściła się na gospodarzach – w środku pola piłki nie przejął Arttu Hoskonen, próbując ratować sytuację Virgil Ghita niefortunnie podał na lewą stronę do Łukasza Bejgera, który płaskim strzałem z kąta pokonał Karola Niemczyckiego. To piąty kolejny mecz w którym bramkarzowi Cracovii nie udaje się zachować czystego konta. A słynął z tego do początku drugiej rundy nie puszczając gola aż w dziewięciu meczach.

To podcięło skrzydła gospodarzom, którzy długo nie mogli się zebrać do skutecznego ataku. Miejscowi wrzucali piłki w pole karne wrocławian, ale nie trafiały one do adresatów.