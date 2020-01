Mecz Comarch Cracovii z Podhalem Nowy Targ był okazją do świętowania Teddy Bear Toss czyli akcji polegającej na rzuceniu pluszaków na lód. Po zdobytej bramce setki misiów wylądowąło na tafli. Trafią one do dzieci z krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego oraz do dzieci z domów dziecka. Hokeiści "Pasów" zagrali w specjalnych koszulkach z podobizną misiów. A kibice Cracovii, którzy w liczbie blisko 2,5 tys. zjawili się na krakowskim lodowisku mieli powody do radości, że spełnili dobry uczynek.