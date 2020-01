Cracovia. Sebastian Strózik trzyma kciuki za „Lucka” i chce mu deptać po piętach

- Mam nadzieję, że ten rok ułoży się po mojej myśli – mówi Sebastian Strózik. - Mam zamiar jeszcze bardziej przyłożyć się do treningów, ciężko przepracować obóz przygotowawczy na obozie w Turcji i powalczyć na początek o to, by regularnie kwalifikować się do kadry meczowej. Potem „łapać” minuty podczas meczów. Optymistycznie dla mnie zaczął się rok, zdobyłem bramkę. Jest świetna atmosfera w drużynie, oby tak dalej.

- Sebastian wyróżniał się w piłce młodzieżowej warunkami fizycznymi – mówi jego były trener z zespołu juniorów Cracovii Kordian Wójs. - To zawodnik wysoki, dobrze zbudowany. W seniorach to już się nie liczy, bo tym nie góruje nad konkurentami. W ekstraklasie w liniach defensywnych grają bardzo doświadczeni zawodnicy i takiemu napastnikowi jak Sebastian, bo cały czas twierdzę, że to jest typowy napastnik – trudno się odnaleźć. Trener Michał Probierz szuka mu pozycji na skrzydle, ale to typowy piłkarz, który gra na szpicy, tyłem do bramki. Wtedy może pokazać swe walory. Do nich zaliczyłbym też mobilność, jest bardzo wybiegany, waleczny. Tym mógł wśród rówieśników zatuszować swe niedostatki techniczno-taktyczne. W seniorach jest inaczej.