Cracovia rozpoczęła sprzedaż karnetów na rundę wiosenną

Karnet, który dany kibic już posiada, można przedłużyć drogą internetową i w Punktach Obsługi Kibiców.

Punkty te są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 20, a w weekendy od 10 do 18. Istnieje też możliwość zakupu karnetu online.

Klub przy okazji zakupów przygotował dla kibiców niespodziankę. Kupujący karnety stacjonarnie otrzymają ją od razu, a ci, którzy dokonali zakupu online będą mogli odebrać prezent przy okazji wizyty w Punkcie Obsługi Kibiców.

Do końca grudnia, miejsca dotychczasowych karnetowiczów oraz posiadaczy meczowych 3-paków z rundy jesiennej będą zarezerwowane. Istnieje możliwość jego odnowienia lub wyboru innego. Do zakupu karnetu jest potrzebna Karta Kibica, którą też można wyrobić w POK-u