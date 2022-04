Cracovia. Polonizacja w szatni Cracovii. Takie są plany na letnie okienko

Cracovia mogła wcześniej skończyć mecz

- To był mecz podwyższonego ryzyka – mówi szkoleniowiec Cracovii mając na myśli ostatnie spotkanie. - Dla Zagłębia o mega stawkę, biorąc pod uwagę jego sytuację, a dla nas wygrany mecz mógł być takim złapaniem oddechu. Cieszę się, że stanęliśmy na wysokości zadania. Byliśmy zespołem lepszym, brakowało jednak cwaniactwa, by dobić przeciwnika, skończyć wcześniej to spotkanie.

Najważniejsze były jednak trzy punkty. Teraz krakowianie mogą spokojnie skupiać się na powiększaniu swego dorobku, nie muszą nerwowo oglądać się, co dzieje się za ich plecami. Do zakończenia rywalizacji zostało jeszcze pięć kolejek – najbliższy mecz w piątek w Radomiu, potem 1 maja derby, w których „Pasy” są gospodarzem, 8 maja wyjazd do Częstochowy na mecz z Rakowem, przedostatni mecz sezonu z Wisłą Płock u siebie (nie ma jeszcze ustalonej daty to kolejka 13 – 16 maja) i ostatni 21 maja w Warszawie z Legią.