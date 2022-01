Cracovia. Piłkarze „Pasów” zaczęli misję wiosna 2022, już z Davidem Jablonskym

Najpierw testy

Teraz w Cracovia Training Center w Rącznej była już cała drużyna. Piłkarze pojawili się na boisku pod balonem, by się trochę poruszać, a pierwsze dni po przerwie mają rozruchowe – czekały ich testy, sprawdzenie wagi itp. Na czwartek zaplanowano testy wydolnościowe w grupach. Potem przyjdzie czas na mocniejsze zajęcia, trener Jacek Zieliński zapowiadał, że w tygodniu poprzedzającym wyjazd na zgrupowanie do tureckiego Belek, czekać będą piłkarzy dwa treningi dziennie. To nie będzie łatwy czas, ale też piłkarze nie mogą narzekać. Nie ma mrozów, kopnych śniegów, jak bywało dawniej. Treningi w nowoczesnym ośrodku w Rącznej to przyjemność.

15 stycznia krakowianie lecą na zgrupowanie, które potrwa dwa tygodnie