Cracovia. Piłkarze Cracovii mają 11 dni, by dojść do siebie

Choroby dziesiątkują zespół Cracovii

Przed spotkaniem dochodziły informacje, że piłkarze zmagają się z wirusem. Kilku zabrakło: Michala Siplaka, Davida Jablonsky’ego, Otara Kaakabadze, Jewhena Konoplanki, a Florian Loshaj wszedł tylko na chwilę w końcówce meczu. Na pozostałych choroby musiały zostawić mocny ślad.

- Ci, którzy mieli choroby, mieli zapalenia oskrzeli – tłumaczy Tomasz Jasik, asystent trenera Jacka Zielińskiego, który prowadził zespół w meczu z Piastem. - Wszystkich przebadaliśmy, część była bardzo objawowych, a testy wychodziły negatywnie, część zawodników była pozytywna, choć nie miała objawów. Próbowaliśmy przez ten miniony tydzień odseparować, tych, których testy wychodziły pozytywnie. Nie mogliśmy dojść, w którym momencie to się rozprzestrzenia. To nam się ciągnie od meczu w Białymstoku i to już trzeci tydzień, w którym jeden-dwóch zawodników wypada, za chwilę wracają, a wypadają kolejni. Apogeum było przed spotkaniem z Pogonią, kiedy to w dniu meczu wypadli chłopcy, z wysoka gorączką. Skończyło się u większości zapaleniem oskrzeli, biorą antybiotyki. Jest to ciężka sytuacja dla nas. Codziennie robiliśmy testy, codziennie ktoś wyskakiwał, potem wracał, gdy nie miał objawów i miał wynik negatywny, to zaczynał trening. Jest to dla nas specyficzna sytuacja. Widzimy po chłopakach, że nawet nie mając temperatury, są osłabieni, kaszlą, mają katar. To było widać po niektórych zawodnikach, że nie byli sobą. Jest to problem, ale nie chcemy się tym zasłaniać, robiliśmy wszystko, by przygotować się w stu procentach do tego meczu i myślę, że zrobiliśmy wszystko, by ten mecz wygrać, ale nie udało się.