Cracovia. Pierwszy letni sparing i wygrana ze Stalą Rzeszów. Debiut Patryka Makucha ZDJĘCIA

Cracovia - Stal Rzeszów 3:2

W zespole trenera Jacka Zielińskiego zabrakło kadrowiczów – Kamila Pestki, Sergiu Hanki, Virgila Ghity, Otara Kakabadze, Floriana Loshaja, którzy odpoczywali po meczach w Lidze Narodów. Po dłuższej nieobecności zaprezentowali się Sebastian Strózik i Krystian Bracik, którzy wrócili z wypożyczeń do innych klubów.

W 7 min gospodarze objęli prowadzenie, Przemysław Kapek wyszedł na prawym skrzydle i podał na środek do Filipa Balaja, który zdobył gola na raty, dobijając swój strzał. Po chwili Kapek miał szansę na gola, ale główkował obok nad poprzeczką. Niebawem goście wykorzystali błąd w obronie, Michał Rakoczy fatalnie podawał do tyłu, rzeszowianie przejęli piłkę i Patryk Małecki skierował ją praktycznie do pustej bramki. Niebawem sam na sam z Niemczyckim był Andreja Prokić, ale ładnie obronił bramkarz Cracovii, czujnie asekurując „krótki” róg.