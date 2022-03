Cracovia - Piast Gliwice. Fatalny występ "Pasów" i kolejna porażka. Czy to tylko wina COVID-19?

Cracovia miała szalone kłopoty kadrowe przed tym meczem. Nie mogła skorzystać z chorych Michala Siplaka, Otara Kakabadze, Floriana Loshaja, Davida Jablonsky’ego oraz Jewhena Konoplanki. Ale większość podstawowych ostatnio zawodników była jednak zdrowa. W „Pasach” nastąpiła tylko jedna zmiana w stosunku do poprzedniego meczu – Konoplankę zastąpił Michał Rakoczy.

Nie mógł zasiąść na ławce zakażony koronawirusem trener Jacek Zieliński. W jego zastępstwie zespół poprowadził jego asystent Tomasz Jasik.

Cracovia starała się zaatakować od początku. I miała rzut wolny, z podobnej odległości jak w meczu z Pogonią. Wtedy przyniósł on rzut wolny, teraz wykonał go Sergiu Hanca, ale podanie było zdecydowanie za mocne, by ktoś z jego kolegów mógł do niego dojść. W 15 min na strzał z dystansu zdecydował się Pelle van Amersfoort – niecelny.