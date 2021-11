Cracovia. Paweł Zegarek, były napastnik i trener „Pasów”: To był dobry czas na zmianę

Jest pan zdziwiony zmianą trenera w Cracovii?

Na pewno był to dobry moment, by zadziałać, bo jest przerwa reprezentacyjna. Nowy trener będzie miał więc trochę więcej czasu do pracy z drużyną, może ją poznać od nowa. Są zawodnicy, którzy byli w Cracovii za poprzedniej kadencji Jacka Zielińskiego, ale znakomita większość jest nowa. Kolejnym momentem na zmianę byłaby przerwa zimowa. Klub dogadał się z trenerem Probierzem, że chyba jest pora na zmianę.

Derby zwykle przelewają czarę goryczy.

Tak właśnie jest. Skoro w najważniejszym meczu sezonu nie poszło, to mogło to zadecydować. Pewne rzeczy już się chyba wyczerpały na linii trener – drużyna i był to dobry moment do zmiany.

Przychodzi trener Zieliński, pod wodzą którego Cracovia prezentowała ciekawy, ofensywny futbol. Kibice na pewno to pamiętają.

Z pewnością, choć jest tylko trzech zawodników z tamtego składu. Trener będzie musiał dopasowywać sposób gry do piłkarzy, których teraz ma w drużynie, a nie odwrotnie. Na tym polega praca trenera, musi dopasować swoją taktykę do piłkarzy, których ma, w momencie, w którym nie można dokonywać żadnych wzmocnień. Trener Zieliński jest doświadczony, na pewno wie, jak to poukładać, ale musi poznać drużynę. Na pewno oglądał mecze Cracovii, ma swoje przemyślenia. Czy teraz będzie to tak fajna gra jak za czasów jego poprzedniej pracy w Cracovii? Ciężko powiedzieć.