Cracovia. Ołeksij Dytiatjew: Nie ma co gadać, trzeba się pokazać!

Będzie pan grał w pierwszych meczach na wiosnę, bo David Jablonsky pauzuje za kartki, a Niko Datković jest kontuzjowany. Czy z tą świadomością łatwiej się panu przygotowywać?

Łatwiej? Nie, bo to jest piłka nożna i każdy dzień może wszystko zmienić. Trzeba wychodzić na boisko i pokazywać swoją najlepszą grę. Nie można patrzeć na nic więcej. Wychodzę i trenuję, tak jak wcześniej, na sto procent.

Gdy nie był pan kontuzjowany, nie miał kartek, to zwykle pan grał, ale w jesiennym meczu z Jagiellonią doznał pan kontuzji, musiał zejść z boiska i potem na kilka meczów wypadł pan ze składu, bo u was jest duża konkurencja.

To trzeba przyjąć i rozumieć, że nikt nie czeka na ciebie. Miałem kontuzję, weszli koledzy do jedenastki i bardzo dobrze grali, nie ma co tego ukrywać. Każdy dzień może jednak wszystko zmienić. Mamy bardzo dobrą drużynę,w której jest rywalizacja i możemy się z tego tylko cieszyć.