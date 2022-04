Cracovia odrodzona i mocno osłabiona przed meczm z Wartą Jacek Żukowski

Cracovia wygrała w Mielcu ze Stalą i zapewniła sobie większą dawkę spokoju przed ligowym finiszem. Do utrzymania bardzo niewiele brakuje – to kwestia najwyżej kilku punktów, a przed „Pasami” jeszcze siedem meczów. Co ważne, krakowianie przerwali wreszcie pasmo meczów bez wygranej, a było ich pięć. Mecz w Mielcu rozegrali na swoich warunkach, choć w drugiej połowie zaprezentowali się słabiej niż przed przerwą.