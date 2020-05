Cracovia. Nowy pomysł na doping - kibice będą wspierać piłkarzy na ledach i telebimie. Akcja #PasujePomóc

Cracovia. Wznowienie sezonu PKO BP Ekstraklasy na wyjątkowych zasadach, dyktowanych przez względy sanitarne, coraz bliżej. Póki co, piłkarze Pasów będą występować przy pustych trybunach. Nie oznacza to jednak, że zagrają bez Waszego dopingu! - w taki sposób Cracovia na swojej stronie internetowej zachęca kibiców do wzięcia udziału w nietypowej akcji #PasujePomóc.