Cracovia. Niko Datković, obrońca "Pasów": Chciałbym zostać i jeszcze pomóc drużynie w tym sezonie

Wszystko jest dobrze, nic mnie nie boli. Mocno trenowałem będąc w Chorwacji, gdzie przechodziłem rehabilitację. W Krakowie jestem od trzech tygodni. Przeszedłem dwutygodniową kwarantannę, zrobiłem wszystkie testy i mogłem zacząć zajęcia. Kilka razy wcześniej, jeszcze w rodzinnym kraju, byłem sam bądź z trenerem na boisku, ale trening z zespołem to zupełnie co innego. Szczerze mówiąc, to myślałem, że będzie mi ciężej na pierwszych zajęciach, ale jestem dobrze przygotowany i dałem sobie radę. Choć mówiono mi, że mam tylko 30 procent szans na dojście do pełnej sprawności kolana po operacji. Miałem ciężki okres po tym zabiegu, nie wiedziałem bowiem, czy jest dobrze, ale badania sprzed trzech miesięcy określiły, że wszystko jest w porządku.

Skoro jestem zdrowy, to jak mógłbym nie przyjeżdżać? Jak tylko nadarzyła się okazja, to musiałem przyjechać – choć okrężną drogą przez Niemcy, bo ani przez Słowację, ani przez Czechy nie mogłem. Jechałem 18 godzin samochodem z Chorwacji. Chciałem przyjechać ze swoja dziewczyną, ale ona nie dostała pozwolenia i jestem sam.

Myślę, że jestem dobrze przygotowany i mogę pomóc zespołowi. A czy zagram? To pytanie do trenera, nie ja tu decyduję o składzie.

Czy coś wiadomo w sprawie pańskiej umowy. Do 30 czerwca jest pan związany z Cracovią. Co będzie dalej?

22 września ubiegłego roku, kiedy to uległ pan kontuzji w meczu z Legią, zaczął się dla pana niezwykle trudny czas. Do poważnych kłopotów zdrowotnych, znaczonych operacją, doszedł wyjazd do Chorwacji, gdzie przeżył pan w Zagrzebiu trzęsienie ziemi. Do tego doszło sytuacja z koronawirusem. Trudno sobie wyobrazić, by miało pana w najbliższy czasie spotkać jeszcze coś złego.

Mam nadzieję, że to już koniec złych wiadomości dla mnie i że idzie dobry czas.