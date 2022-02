Cracovia nie traci bramek. Doskwiera jej brak napastnika

Niedosyt w "Pasach"

Najpierw z głównym kandydatem do mistrzostwa Polski – Lechem Poznań (3:3), następnie z innym zespołem ze ścisłej czołówki (obecnie czwartą) – Lechią Gdańsk (2:0), a ostatnio z rywalem wprawdzie nie tak mocnym, ale grającym u siebie – z Jagiellonią Białystok (0:0).

Zadowolenie w obozie „Pasów” byłoby pełne, gdyby sięgnęły one po pełną pulę. Była na to szansa, ale piłkarze z Krakowa marnowali sytuacje bramkowe, szczególnie Michał Rakoczy.

- Mamy tylko remis – ocenia obrońca „Pasów” Michal Siplak. - Po dwóch poprzednich spotkaniach powinniśmy zagrać lepiej. Ale byliśmy bardo nerwowi. Jednak ten remis musimy szanować. Remis na wyjeździe, nie straciliśmy bramki – z tego jesteśmy zadowoleni. Trzeba poprawić wiele rzeczy, wyprowadzenie piłki, w tym meczu było za wiele strat. Mogliśmy zdobyć zdecydowanie więcej. Zabrakło nam spokoju, to co wychodziło nam w pierwszych dwóch spotkaniach w tym roku.