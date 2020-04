Michal Pesković, bramkarz Cracovii wie, jak ciężkie wyzwania czekają jego zespół po powrocie do rozgrywek.

Dziękuję bardzo, urodził nam się syn Szymon, zdrowo rośnie. To nasz drugi syn, starszy - Filip, który ma dwa lata też się urodził w Krakowie.No nie, dzień mam wypełniony. Mam więcej czasu, mogę pomóc żonie i nacieszyć się synami. Były treningi, wyjazdy na mecze, mało czasu. Teraz mam spojrzenie na to co się dzieje, przez cały dzień.Tak, mamy co drugi dzień bieganie, oczywiście każdy we własnym zakresie, w lesie, parkach.Myślę, że porównywalnie. Zawodnicy nie „czują” piłki, ja również, więc można powiedzieć, że jest to samo. Choć może oni mają gorzej, bo ja nie muszę tak gonić, a oni muszą mieć większą parę w płucach.Tak, tego się nie da wyćwiczyć w domu. Trzeba poczekać i być przygotowanym na to, by wreszcie spędzać jak najwięcej minut w bramce. Wiele czasu na przygotowania przed pierwszym meczem nie będzie, ale każdy będzie w podobnej sytuacji.Wszystko jest całkiem inne. Będziemy pewnie grali co trzy, cztery dni, co wcześniej było sporadyczne. To będzie dla nas egzamin, oby tylko zdrowie dopisało, obyło się bez kontuzji.Tak, nie wyobrażałem sobie sytuacji byśmy nie grali w piłkę w całym świecie do końca roku.Nie wiadomo do końca, jak to jest z tym wirusem. Są różne choroby, a o nich tak głośno się nie mówi, jak o tej. Trzeba zachować względy bezpieczeństwa, nie mieć nadmiernych kontaktów z ludźmi, zachować prewencję.Owszem, ale każdy będzie sprawdzany, przejdzie testy, powinno być dobrze. Są takie czasy, że wiele się podróżuje, dlatego ta choroba tak się rozwinęła. Teraz świat się zmieni, ludzie nie będą tyle podróżować co dawniej, przynajmniej w najbliższym czasie.Każdy ma świadomość, że musi dawać z siebie sto procent w obecnym czasie. Jesteśmy też sprawdzani, wysyłamy swoje treningi.Ostatnie mecze nie za bardzo nam wyszły (cztery porażki ligowe z rzędu – przyp.), po powrocie musi to wyglądać inaczej.Nie mam jakiegoś ulubionego, ale ter Stegen to na pewno jeden z najlepszych golkiperów na świecie. Akurat dostaję filmy z jego udziałem, bo dużo gra nogami i zalicza wiele interwencji. Oglądam też Jana Oblaka. Od każdego trzeba „wyciągnąć” co się da najlepszego.To prawda, miałem dużo gorsze momenty, gdy nikt mi nie płacił, bo nie miałem klubu. Musiałem się sam przygotowywać i po pół roku znalazłem pracodawcę. Każdy powinien szanować to co ma i dawać więcej z siebie.Zgodziłem się i tak to zostawiam, każda sprawa była indywidualna. Nie trzeba o tym szerzej mówić.Tak, to zupełnie coś innego. Jak się się na stadionie i słyszy, jak kibice reagują, to lepiej się gra. Tworzy się widowisko. Gdy gramy u siebie, kibice nam pomagają. Trzeba się jednak dostosować do innej sytuacji, tego nie zmienimy.Tak, to był fajny okres dla mnie. W finale pokonaliśmy Senec (4:0 - przyp.) którego kapitanem był Ludomir Guldan (obecnie gracz Zagłębia Lubin – przyp.) W tym samym roku awansowaliśmy też do ekstraklasy. Wtedy mocna była Artmedia Petrżalka, a my ją pokonaliśmy w półfinale. Miałem jeszcze dwa przegrane finały, gdy grałem w Arisie Saloniki (z Panathinaikosem 0:1 w 2010 r., Pesković był rezerwowym) i w Ruchu (0:3 z Legią w 2012 r.) i już tego wystarczy. Ale do meczu o trofeum trzeba jeszcze dojść.