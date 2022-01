Cracovia. Marcos Alvarez opuści „Pasy”? Interesują się nim trzecioligowcy

Z Cracovii do III ligi?

Możliwe więc, że były napastnik VfL Osnabrueck, skąd w lipcu 2019 r. przeniósł się do Cracovii, wkrótce wróci do Niemiec. Według niemieckiego portalu zawodnikiem interesuje się dwóch kandydatów do awansu z III ligi.

Marcos Alvarez przyjeżdżał do Polski z klubu 2. Bundesligi, po udanym sezonie, w którym zdobył 13 bramek. W Polsce jednak nie potwierdził w ogóle swej klasy. W 31 meczach ligowych zdobył zaledwie trzy gole.

Chętni na pozyskanie Alvareza muszą podjąć negocjacje z Cracovią. Niemiec ma bowiem kontrakt z krakowskim klubem do czerwca 2023 roku. Według portalu transfermarkt jest wyceniany na 500 tys. euro. Alvarez do tej pory grał wyłącznie w niemieckich klubach, był zawodnikiem Eintrachtu Frankfurt, ale nigdy nie zadebiutowął w Bundeslidze, grał w Stuttgarter Kickers, Osnabruceck i Dynamie Drezno.