Cracovia Maraton na Rolkach. Zacięta rywalizacja, szybka i widowiskowa jazda w wyścigu wokół Błoń [ZDJĘCIA]

W imprezie zorganizowanej - po trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa - przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, mogły wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2022 roku ukończyły 18 lat (limit zgłoszeń wynosił 300 zawodników). Całą trasę musiały one pokonać w regulaminowym limicie czasu - do trzech godzin (pierwsze 21 km - do 90 minut).

Zacięta rywalizacja, szybkie tempo jazdy, widowiskowość zmagań - to wszystko mogło się podobać. Na najlepszych czekały nagrody finansowe i rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych (18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat oraz 60 lat i starsi) za trzy pierwsze miejsca (m.in. za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn - po 2000 zł), a na wszystkich startujących - pamiątkowe medale.