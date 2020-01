Cracovia ma nowego zawodnika, to środkowy pomocnik

Milan Dimun z Cracovii dąży do regularności

Milan Dimun to zawodnik o najdłuższym stażu w Cracovii. Jest w zespole 3,5 roku, co przy zmianach kadrowych, do których często dochodzi w „Pasach” oznacza, że może pochwalić się tym, że jest najdłużej w zespole spośród wszystkich zawodników.